Москва, , 22:28 — REGNUM

Инфляция в России в I квартале 2020 года может замедлиться до 3% в годовом выражении. Такой прогноз озвучил 23 августа министр экономического развития России Максим Орешкин.

«По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3% уже в первом квартале 2020 года», — приводит его слова ТАСС.

Орешкин отметил, что в России наблюдаются сильные дезинфляционные тенденции и нехватка спроса в экономике. В Минэкономразвития считают, что в 2020 году этот тренд будет сильным, несмотря на смягчение кредитно-денежной политики со стороны Центробанка.

Инфляция в 2019 году, по оценке ведомства, будет «точно ниже 4%», более точные оценки будут даны в следующем макропрогнозе, отметил Орешкин.

Как передавало ИА REGNUM, накануне международное рейтинговое агентство Moody's озвучило свой прогноз по инфляции в России, согласно которому по итогам 2019 года она составит 4,6%, в 2020 году — 4%.