Москва, , 16:25 — REGNUM

Потребительские цены в России за период с 13 по 19 августа снизились в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

За период с начала августа потребительские цены снизились на 0,2%, а с начала текущего года — выросли на 2,5%.

За отчётную неделю куриные яйца подорожали на 1,2%, пшено — на 0,6%, рис — на 0,4%, мороженая рыба и творог — на 0,3%, говядина, мясо кур, мясные консервы, сыры, хлеб из пшеничной муки и макаронные изделия — на 0,2%.

В то же время сахар-песок подешевел на 0,9%, баранина — на 0,5%, молоко — на 0,4%, свинина — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,9%, в том числе помидоры стали дешевле на 8,7%, картофель и морковь — на 6,6%, репчатый лук — 6,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.