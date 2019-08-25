Вашингтон, , 09:15 — REGNUM

В Соединенных Штатах компания Trump Organization, принадлежащая президенту Дональду Трампу, в случае снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы может получить крупную экономическую выгоду, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, четыре года назад Trump Organization взяла четыре кредита в Deutsche Bank на общую сумму $360 млн. При этом размер выплат компании по кредитам напрямую зависит от размера базовой ставки ФРС и при ее снижении компания главы Белого дома сможет ежегодно экономить миллионы долларов, говорится в публикации.

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Вместе с тем в самой компании, а также в администрации американского лидера отказались комментировать публикацию издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Трамп заявил, что ФРС США не дает экономике страны бурно развиваться. ФРС является проблемой, так как слишком медленно снижает базовую ставку, считает он. Позже Трамп в очередной раз попросил ФРС снизить базовую ставку на один процентный пункт.

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