Вашингтон, 20 августа 2019, 12:11 — REGNUM
О снижении базовой ставки на один процентный пункт попросил президент США Дональд Трамп Федеральную резервную систему (ФРС). Свой призыв Трамп опубликовал в Twitter.
«Ставка за довольно короткий период должна снизиться на 100 базисных пунктов, возможно, при количественном смягчении», — написал Трамп в своем микроблоге.
Он добавил, что такое снижение пошло бы на пользу американской экономике, при этом мировая экономика бы развивалась «хорошо и быстро». Главу ФРС Джерома Пауэлла Трамп в очередной раз назвал недальновидным.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Трамп заявил, что ФРС США не дает экономике страны бурно развиваться. ФРС является проблемой, так как слишком медленно снижает базовую ставку, отметил он.
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