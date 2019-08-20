Вашингтон, , 12:11 — REGNUM

О снижении базовой ставки на один процентный пункт попросил президент США Дональд Трамп Федеральную резервную систему (ФРС). Свой призыв Трамп опубликовал в Twitter.

«Ставка за довольно короткий период должна снизиться на 100 базисных пунктов, возможно, при количественном смягчении», — написал Трамп в своем микроблоге.

Он добавил, что такое снижение пошло бы на пользу американской экономике, при этом мировая экономика бы развивалась «хорошо и быстро». Главу ФРС Джерома Пауэлла Трамп в очередной раз назвал недальновидным.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Трамп заявил, что ФРС США не дает экономике страны бурно развиваться. ФРС является проблемой, так как слишком медленно снижает базовую ставку, отметил он.

Читайте также: Трамп назвал ФРС проблемой для американской экономики