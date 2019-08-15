Вашингтон, , 01:08 — REGNUM

Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов препятствует бурному росту американской экономики, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Мы побеждаем Китай, компании и рабочие места уже уходят оттуда. Цены не растут, а кое-где даже и снижаются. Китай — не проблема, хотя ситуация с Гонконгом не помогает. Наша проблема — ФРС… Слишком медленно снижает базовую ставку», — заявил он.

Трамп обвинил руководителя ведомства Джерома Пауэлла в проведении такой политики. По его мнению, Германия и другие страны «благодарят» главу ФРС за подобные действия.

«Мы должны были легко пожинать плоды и выгоды, однако ФРС тянет нас назад», — подчеркнул американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказ ФРС от быстрого снижения базовой ставки является ошибкой. По его словам, Федрезерв «слишком горд», чтобы признавать свои промахи.

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