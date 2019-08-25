Москва, , 09:04 — REGNUM

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Алтае, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, сообщают 25 августа «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании FinExpertiza.

По данным экспертов, именно в этих российских регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам. Так, в Алтае доля неплательщиков ипотеки составляет 3,43%, Карачаево-Черкесии — 2,58%, Северной Осетии — 2,57%, Бурятии — 2,12%.

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Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выплаты по жилищному кредиту составляют более половины дохода российских заёмщиков в 15,7% случаев. Во втором квартале 2018 года доля таких заёмщиков составляла 13,6%.

Так, более половины дохода отдают за ипотеку 23,9% заёмщиков с доходом до 20 тыс. рублей против 21,9% годом ранее. Доля таких заёмщиков с доходом от 20 до 50 тыс. рублей в месяц выросла с 14,2% до 16,4%, в сегменте с доходом от 50 до 100 тыс. рублей — с 9% до 11,2%, в сегменте с доходом более 100 тыс. рублей — с 6,5% до 8,4%.

Напомним, что с 31 июля в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Закон был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

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