Москва, , 15:36 — REGNUM

Льготы в виде ипотечных каникул не являются новыми для России. Раньше банки также шли на подобные шаги в отношении заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации и не имеющих возможность осуществлять платежи по ипотеке своевременно и в полном объеме, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Однако такие ситуации рассматривались банки индивидуально и не носили системного характера. Теперь же подобная возможность для заемщиков установлена законодательно», — отметил эксперт.

С одной стороны, по его мнению, возможность получения ипотечных каникул выгодна для заемщиков, так как позволяет им пережить жизненные сложности и не лишиться при этом единственного жилья.

С другой стороны, эта возможность не ущемляет и интересов банков, так как в период ипотечных каникул продолжается начисление процентов по кредиту и его сумма не уменьшается, то есть доходы банков при этом не сокращаются.

Кроме того, ипотечные каникулы избавляют банки от необходимости предпринимать в отношении воспользовавшихся ими заемщиков мер и санкций, направленных на получение с них денежных средств, а также избавляют заемщиков от негативных последствий подобных мер со стороны банков. Как реально на практике будут работать ипотечные каникулы покажет время», — высказал свое мнение Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Закон был разработан по поручению президента России Владимира Путина.

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