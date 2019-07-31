Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM

Условия получения права на ипотечные каникулы прописаны так, что воспользоваться ими смогут не только попавшие в сложную жизненную ситуацию, но и просто не желающие платить, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 31 июля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя вступление в силу закона об ипотечных каникулах.

Как сообщилось ранее, в соответствие с законом заемщик может в любой момент в течение времени действия договора обратиться в банк с просьбой предоставить льготный период на срок до полугода. В этот период может может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Среди условий получения права на каникулы: размер кредита не превышает 15 млн рублей, договор ранее не менялся по требованию заемщика, предмет ипотеки — единственное жилье заемщика, он находится в трудной жизненной ситуации (в том числе потерявшие работу и те, чьи доходы снизились более чем на 30%, а платеж по кредиту превышает 50% дохода).

«В итоговой версии этого закона больше пиара, чем реальной поддержки. Условия получения права на каникулы прописаны таким образом, что воспользоваться ими смогут не только те, кто действительно попал в сложную жизненную ситуацию, но и те, кто не хочет платить.

«Доход» — это штука непостоянная. И в конце концов можно просто договориться с работодателем о получении необходимых бумаг.

Следовательно, банки должны будут закладывать дополнительные возможные издержки в свои финансовые планы. Это может привести к росту ставок. И заплатят за это в любом случае все остальные», — отметил Максим Ельцов.