Москва, , 08:33 — REGNUM

Выплаты по жилищному кредиту составляют более половины дохода российских заёмщиков в 15,7% случаев. Таковы данные за второй квартал 2019 года, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во втором квартале 2018 года доля таких заёмщиков составляла 13,6%. Рост показателя зафиксирован для всех категорий доходов.

Так, более половины дохода отдают за ипотеку 23,9% заёмщиков с доходом до 20 тыс. рублей против 21,9% годом ранее. Доля таких заёмщиков с доходом от 20 до 50 тыс. рублей в месяц выросла с 14,2% до 16,4%, в сегменте с доходом от 50 до 100 тыс. рублей — с 9% до 11,2%, в сегменте с доходом более 100 тыс. рублей — с 6,5% до 8,4%.

ОКБ располагает данными о 90 млн заёмщиков с 373 млн кредитных историй, переданных 600 кредиторами со всей России.

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