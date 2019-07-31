Москва, , 15:51 — REGNUM

Жители РФ не видят перспектив роста своих заработных плат, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о сокращении объёма выдачи ипотечных жилищных кредитов в РФ.

«Собственное жильё перестало быть главным приоритетом — увеличилась доля расходов на продукты питания, услуги и прочее, да и сами люди стали более осторожны, — считает Гинько. — Но проблема не только в том, что выросли расходы на еду. Снижение объёмов ипотечного кредитования говорит о том, что у людей нет чёткого позитивного образа экономического будущего страны. Мы находимся в кризисе. У людей пропадает вера в то, что завтра будет лучше. Люди не видят перспектив роста заработных плат. Это приводит к экономическому пессимизму. У нас рекордное падение инвестиций в основной капитал. Такой пессимизм грозит тяжелейшим экономическим кризисом. Безусловно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, объём выдачи ипотечных жилищных кредитов в России в первой половине 2019 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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