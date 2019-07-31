Москва, , 15:25 — REGNUM

Условия, на которых ипотечному заёмщику, согласно новому законодательству, предоставляются так называемые «каникулы», то есть отсрочка по обслуживанию кредита, — жёсткие, из чего следует, что далеко не все заемщики, имеющие право на такую отсрочку, захотят ею воспользоваться, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Невысокие темпы экономического роста, сопровождающиеся повышением пенсионного возраста и растущей автоматизацией и цифровизацией бизнеса могут привести к тому, что средние сроки безработицы увеличатся, и за полгода, на которые один раз можно воспользоваться ипотечными каникулами, далеко не каждый трудоспособный россиянин сможет найти именно ту работу, которая полностью соответствует его интересам, потребностям и квалификации», — отметила эксперт.

Значит, придется устраиваться туда, где есть возможность, независимо от того, интересна ли эта работа или нет и достаточен ли на новом месте уровень зарплаты, чтобы обслуживать кредит. Правда, ипотечные каникулы разрешаются также и в случае снижения совокупного дохода семьи более чем на 30% при условии, что выплаты по кредитам поглощают половину дохода, но если гражданин уже пользовался один раз ипотечными каникулами в период незанятости, то второй раз такую возможность он уже не сможет использовать, даже если у него существенно упали доходы на новой работе.

«Кроме того, ипотечные каникулы, несмотря на то, что составители нового закона постарались в нём максимально учесть интересы не только заёмщиков, но и кредиторов, могут в определенные периоды оказаться невыгодными банкам. Речь идет прежде всего о периодах затяжных экономических кризисов, которые продолжаются минимум 1−2 года и в течение которых существенно растёт безработица», — пояснила Мильчакова.

Доля просроченных долгов по ипотеке наиболее низкая, и не превышает 2% от общего объема выданных ипотечных кредитов, но даже в послекризисном 2018 году в ЦБ РФ поступило более 10 тысяч обращений от ипотечных заёмщиков в связи с невозможностью обслуживать кредиты. А если завтра наступит новый кризис, число таких обращений в ЦБ будет исчисляться как минимум десятками тысяч, объем «просрочки» по ипотеке вырастет и у банков могут существенно сокращаться процентные доходы по кредитам.

«Хотя и маловероятно, но всё же не исключено, что если, например, будущий экономический кризис серьезно затронет банковский сектор, то крупнейшие банки через своих лоббистов в Госдуме могут добиваться поправок в законодательство с целью ужесточить требования к ипотечным заёмщикам или, допустим, о возможности для кредитора временно приостанавливать разрешения заёмщикам на ипотечные каникулы.

Так что подводных камней для заёмщика с этими каникулами более чем достаточно. Лучше всё-таки по возможности копить на жилье и не влезать в кредиты на кабальных условиях, какими бы эти условия на первый взгляд «шоколадными» ни казались», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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