Москва, 31 июля 2019, 15:25 — REGNUM
Условия, на которых ипотечному заёмщику, согласно новому законодательству, предоставляются так называемые «каникулы», то есть отсрочка по обслуживанию кредита, — жёсткие, из чего следует, что далеко не все заемщики, имеющие право на такую отсрочку, захотят ею воспользоваться, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Значит, придется устраиваться туда, где есть возможность, независимо от того, интересна ли эта работа или нет и достаточен ли на новом месте уровень зарплаты, чтобы обслуживать кредит. Правда, ипотечные каникулы разрешаются также и в случае снижения совокупного дохода семьи более чем на 30% при условии, что выплаты по кредитам поглощают половину дохода, но если гражданин уже пользовался один раз ипотечными каникулами в период незанятости, то второй раз такую возможность он уже не сможет использовать, даже если у него существенно упали доходы на новой работе.
Доля просроченных долгов по ипотеке наиболее низкая, и не превышает 2% от общего объема выданных ипотечных кредитов, но даже в послекризисном 2018 году в ЦБ РФ поступило более 10 тысяч обращений от ипотечных заёмщиков в связи с невозможностью обслуживать кредиты. А если завтра наступит новый кризис, число таких обращений в ЦБ будет исчисляться как минимум десятками тысяч, объем «просрочки» по ипотеке вырастет и у банков могут существенно сокращаться процентные доходы по кредитам.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для граждан страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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