Москва, , 08:53 — REGNUM

Количество стартовых площадок по реновации в Москве увеличено до 345. В программу добавлено ещё семь новых площадок, сообщается на портале мэра столицы.

Подробнее: Семь стартовых площадок включили в московскую программу реновации жилья

Новые площадки расположены в пяти районах Москвы, планируется построить 92,7 тыс. кв. м жилья. Расселят расселить 19 домов, в которых 1326 квартир. Новое жильё получат 3,4 тыс. участников реновации.

Всего на 345 стартовых площадках в столице планируется построить дома общей площадью 5 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Западное Дегунино по программе реновации построят жилой дом с отделкой «под дерево».

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