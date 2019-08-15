Москва, 15 августа 2019, 08:20 — REGNUM
В Москве в районе Западное Дегунино по программе реновации построят жилой дом с отделкой «под дерево». Всего в этом районе в программу реновации включено 45 домов, сообщили в Стройкомплексе.
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Отмечается, что жилой дом разной этажности возведут по индивидуальному проекту. Фасад отделают плитами из керамогранита под дерево.
Строительство завершится в 2021 году. В доме будет 585 квартир. Под зданием расположится подземная автостоянка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации до конца 2019 года достроят семь жилых домов.
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