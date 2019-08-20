Москва, , 14:24 — REGNUM

В Москве программу реновации дополнили новыми стартовыми площадками, сообщил журналистам 20 августа вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

«Мы сегодня приняли хорошее решение, добавили дополнительно семь площадок по реновации, которые позволят построить почти 93 тыс. кв. метров жилья», — заявил он.

Новые площадки расположены в пяти районах Москвы. Дома на них будут возведены после 2022 года. Всего на новых площадках будут построены 1326 квартир.

Также опубликованы адреса, где разместятся площадки: район Перово, ул. Металлургов, вл. 30; район Выхино-Жулебино, Самаркандский б-р, вл. 15 и Ферганский проезд, вл. 14; район Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 101, корп. 2 и Волгоградский пр-т, между д. 155, корп. 1 и д. 157 корп. 1; район Даниловский, ул. Дубининская, вл. 59−69; район Котловка, ул. Нагорная, д. 5, корп. 1, д. 2, корп. 1 (напротив).