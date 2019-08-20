Москва, , 14:20 — REGNUM

Не интересуются динамикой курса доллара 62% жителей России. Следят за курсом 24%. По их оценкам, к 1 сентября 2019 года доллар вырастет более чем на 1,5 рубля. Такие данные привел исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Те, кто следят за курсом валют, считают, что американская валюта вырастет по отношению к рублю на 2—3% до 67,13 руб./доллар.

При этом держать накопления в рублях предпочитают 37% граждан РФ, в долларах — 20%, в евро — 15%. Доверяют прочим валютам (китайский юань, японская йена и фунт стерлингов) 11% опрошенных.

Чаще доверяют доллару мужчины (24% против 15% среди женщин), рублю — женщины (41% против 33% среди мужчин).

Опрос проведен 12—14 августа 2019 года в 348 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению, экспертов, ослабление рубля вызвано снижением ряда валют на рынках стран с развивающимися экономиками.

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