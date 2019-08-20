Москва, , 07:07 — REGNUM

Курс доллара 19 августа вырос на 0,55%, до 66,89 руб., курс евро — на 0,45%, до 74,09 руб., курс британца — на 0,51%, до 81,16 руб. Рубль четвёртый день подряд закрывается снижением против иностранных валют. Из 25 последних торговых дней пара доллар/руль закрылась ростом 20 дней, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Участники рынка игнорируют повышение нефтяных котировок, налоговый период и высокий спрос на ОФЗ. Ослабление рубля вызвано снижением ряда валют на рынках стран с развивающимися экономиками.

Рубль укрепился с открытия и очень быстро сдал свои позиции. При этом йена и швейцарский франк подешевели по отношению к доллару, так как возрос аппетит к риску.

Дональд Трампа заявил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Министерство торговли США приняли решение продлить действие лицензии, позволяющей китайской телекоммуникационной компании Huawei приобретать оборудование у американских производителей.

Напряженность, связанная с Ираном, ослабла после того, как Гибралтар освободил иранский танкер, захваченный в июле. Как видим, много факторов, которые должны были не дать рублю ослабиться до 67 руб. Активность 19 августа наблюдалась в первые два часа торгов, потом рынок 12 часов торговался в узком диапазоне 66,75 — 67,00 руб.

Сегодня, 20 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе, индекс доллара снижается. На Форексе пара доллар/рубль торгуется на уровне 66,95 руб.

Внимание инвесторов сейчас направлено на протокол заседания Комитета открытого рынка ФРС США., который выйдет 21 августа, а также банковскую конференцию ФРС США в Джексон Хоул (22−24 августа), на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Рубль ослабился к доллару с валютами стран с развивающимися экономиками, хотя внешние факторы хорошие для рубля. Дальнейшее продвижение пары доллар/рубль к 68 руб. будет непростым без коррекции. Крупные игроки тоже стали сбрасывать длинные позиции по рублю на фьючерсном рынке.

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