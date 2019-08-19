Москва, , 16:06 — REGNUM

Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:15 мск доллар поднимался на 1,04% к уровню открытия торгов — до 67,02 рублей. В последний раз курс американской валюты находился на такой отметке в середине февраля 2019 года.

На текущий момент курс доллара составляет 66,76 рубля, что на 24 копейки выше уровня открытия.

Евро тем временем подорожал на 36 копеек — до 74,11 рубля.

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