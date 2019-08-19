Москва, , 11:15 — REGNUM

Министерство экономического развития России предложило вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 из столицы до Уфы. Это позволит, по подсчетам ведомства, почти в два раза сократить расходы на проект, сообщают 19 августа «Ведомости».

По данным издания, министерство предложило реконструировать трассу М7 Москва — Уфа с расширением двухполосных участков до трехполосных. Также ведомство предложило достроить объезды городов Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

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Таким образом, подсчитали в ведомстве, общие расходы на проект должны сократиться вдвое — с 539 млрд рублей до 279 млрд рублей, из которых 121 млрд рублей пойдет на строительство новой дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Автодорога протяженностью 729 км позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа — почти в два раза. Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из них 216 млрд рублей — внебюджетные средства.

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