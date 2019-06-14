Медведев уточнил маршрут платной скоростной автодороги Москва – Казань

Москва, , 13:25 — REGNUM Правительство России утвердило изменения в схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на портале правительства РФ.

В частности, документ уточняет маршрут платной скоростной четырёхполосной автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Планируется строительство обхода города Иваново, строительство и реконструкции подъезда к Костроме, включая строительство обхода этого города.

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Предполагается, что в Нижегородской области трасса пройдет через городской округ Навашинский, поселок Мухтолово Ардатовского района, Балахонихинские сельские поселения, Абрамовский, Кирилловский, Ломовский сельсоветы Арзамасского района, Стрельский, Дубенский, Лопатинский, Новомирский сельсоветы Вадского района, городской округ Перевозский, сельсоветы Ягубовский, Кочуновский Бутурлинского района с городским округом, сельсовет Пошатовский Краснооктябрьского района, сельсоветы Камкинский, Лопатинский, Шубинский, Кочко-Пожарский, Пожарский, город Сергач, сельсоветы Ачкинский, Староберезовский Сергачского района, сельсоветы Тенекаевский, Медянский, Языковский, Новомочалеевский, Петряксинский сельсовет Пильнинского района.

В Татарии маршрут скоростной автодороги включает сельские поселения Старотябердинского, Молькеевского, Хозесановского, Большеподберезинского, Ульянковского, Большекайбицкого, Мурали, Федоровского, Кулангу, Кушманского, Маломеминского Кайбицкого района, сельское поселение Верхнеаткозинское Апастовского района, сельские поселения Коргузинское, Большемеминское, Майданское, Ямбулатовское, Шеланговское Верхнеуслонского района, сельские поселения Осинниковское, Теньки Камско-Устьинского района, сельские поселения Никольское, Нармонское, Кирбинское, Сокуровское, Егорьевское Лаишевского района, сельское поселение Шалинское Пестречинского района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

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Автодорога протяженностью 729 км позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часов — почти в два раза.

Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из них 216 млрд рублей — внебюджетные средства.