Москва, , 17:00 — REGNUM

Выбор между реконструкцией автодороги М7 «Волга» и строительство платной скоростной автотрассы Москва — Казань продолжает обсуждаться, однако проект дороги в Татарии обеспечен 260 млрд рублей частных инвестиций. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

По его словам, при сравнительной оценке стоимости работ, эти два варианта являются сопоставимыми по затратам.

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«Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд рублей частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем», — цитирует представителя Минтранса «Интерфакс-Поволжье».

При этом он уточнил, что платная автодорога (Москва — Казань) будет как минимум в течение 20−22 лет после начала работы обслуживаться за счёт взимания платы. А в случае реконструкции автодороги «Волги» бюджетные расходы на её содержание растут.

«Мы переводим дорогу из третьей, второй категории в первую… Соответственно, мы не создаем новую инфраструктуру, не увеличиваем плотность дорог на территории наиболее плотного заселения РФ», — пояснил Алафинов.

Напомним, в конце апреля стал известен маршрут платной скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Она пройдет через Владимирскую область (Владимир, Муром), Нижегородскую область (Арзамас, Сергач), Канаш в Чувашии и Шали в Татарии. Госкомпания «Автодор» направила план-график реализации проекта, который намерены завершить к 2025 году, в правительство РФ. Автотрасса станет участком международного маршрута Европа — Западный Китай, протяженность участка составит 729 км. Причем Минтранс РФ и аналитический центр при правительстве России план уже согласовали. Стоимость проекта оценивается в 539,6 млрд рублей, из которых сумма субсидий из федерального бюджета составит 323,1 млрд рублей, 216,5 млрд рублей планируется привлечь за счет внебюджетных источников.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект платной автотрассы Москва — Казань ранее поддержал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который совершил поездку за рулём из Москвы, через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару в Тольятти.

Он отметил, что нужно заниматься и существующей автотрассой, и заниматься дополнением к той инфраструктуре, которая есть в настоящее время.

Ранее в поддержку платной автодороги в Казань высказался вице-премьер Максим Акимов. Причём он считает, что необходимо параллельно реконструировать автотрассу М7 «Волга» и возводить новую дорогу в Татарию.

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«Мы по-прежнему убеждены, что новая дорога очень нужна в этом регионе и строить ее нужно, потому что и технически, и финансово реконструкция, если мы ограничимся только реконструкцией действующей трассы М7, — каждый, кто по ней ездил или поедет, убедится, что выполнить эту работу так, чтобы экономика почувствовала эффект, в разумные сроки будет очень тяжело, почти невозможно», — пояснил вице-премьер.