Джидинский район, Бурятия, , 06:45 — REGNUM

Ущерб от наводнения в Джидинском районе в Бурятии, начавшегося в конце июля, составил 21,6 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

17 августа глава республики Алексей Цыденов вместе с главами профильных ведомства выехал в район, чтобы проверить, как реализуются мероприятия по ликвидации ущерба.«Всего в июле в Закаменском и Джидинском районах были подтоплены 122 приусадебных участка, 289 подполий жилых домов, пострадало 955 человек, на выплату единовременной материальной помощи выделено 5,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Помимо выплат матпомощи, 13,4 млн рублей будет направлено на проведение аварийно-восстановительных работ на подтопленных и размытых участках автодорог, 0,69 млн рублей возмещение расходов для проведения экстренных мероприятий по ликвидации ЧС, 1,9 млн рублей проведение аварийно-восстановительных работ по защите сел Петропавловка и Джида.

Как сообщало ИА REGNUM, в райцентре Джидинского района — селе Петропавловка были подтоплены 63 двора и 168 подполий. В селе Джида 1 августа прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов. Причём, это произошло на глазах прибывшего сюда главы региона.

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