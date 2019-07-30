Улан-Удэ, , 07:39 — REGNUM

Из-за паводка в Бурятии наиболее напряжённая ситуация складывается в Джидинском районе, где был введён режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, там работает оперативная группа ГУ.

На территории района после затяжных дождей произошёл подъем уровня воды в реках Джида, Алцак, Армак. В результате на пяти дорогах районного значения и одной региональной трассе произошёл перелив, из-за чего движение легковых автомобилей было ограничено.

«Проводятся работы по оповещению населения, осуществляется мониторинг гидрологической обстановки с помощью гидропостов, мобильных водомерных постов, также применяется беспилотный летательный аппарат», — сообщили в ведомстве.

Остаётся заблокированным село Тохой, в связи спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы при помощи аэролодки организовали перевозка сельчан и продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике 31 июля пройдёт проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением"Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Специалисты МЧС призвали жителей и гостей Бурятии соблюдать спокойствие.

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