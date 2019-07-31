Джидинский район, , 08:52 — REGNUM

Районный центр Джидинского района — Петропавловка стала очередной жертвой стихии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, здесь подтоплено 63 двора и 168 подполий.

Спасатели заявляют о том, что гидрологическая обстановка по юге республики продолжает оставаться напряженной.

В настоящее время в районе работает тяжёлая техника, устраиваются насыпи от реки Джида. На случай ухудшения предусмотрено 6 пунктов временного размещения и 6 автобусов для эвакуации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джидинском районе ранее был введён режим ЧС. На пяти дорогах районного значения и одной региональной трассе произошёл перелив, из-за чего движение легковых автомобилей было ограничено.

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