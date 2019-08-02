Улан-Удэ, , 04:54 — REGNUM

В селе Джила на юге Бурятии 1 августа прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это произошло в момент, когда глава республики Алексей Цыденов совершал облёт Джидинского района, наиболее пострадавшего от паводка.

«Тяжелее ситуация в Джидинском районе, там пока ещё высокая вода. И более того, прямо сегодня в обед прорвало дамбу в посёлке Джида, и у части домов при нас были фактически подтоплены огороды и первые этажи», — сообщил глава.

В настоящий момент в Джидинском районе работает оперативный штаб. По словам Цыденова, будет проведена оценка причинённого ущерба, а жителям будет оказана помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был подтоплен районный центр — село Петропавловка, а также шесть автодорог. К 1 августу движение было восстановлено на большинстве участков.

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