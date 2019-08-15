Джалал-Абад, Киргизия, , 12:58 — REGNUM

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии запуска обогатительной фабрики «Кичи-Чаарат» на золотомедном месторождении в Джалал-Абадской области Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров осмотрел производственные объекты, ознакомился с технологическим процессом и нажал символическую кнопку запуска предприятия.

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«Открытие таких крупных производственных объектов в регионах придаст мощный импульс социально-экономическому развитию отдаленных районов, будет способствовать укреплению национальной экономики. Инвестор вкладывает свыше $220 млн (свыше 14,3 млрд рублей) в строительство золоторудного предприятия и создание соответствующей производственной инфраструктуры», — заявил он.

Напомним, обогатительная фабрика «Кичи-Чаарат» построена в Чаткальском районе Джалал-Абадской области на юге Киргизии. По окончанию разведывательных работ на участках Куру-Тегерек и Сулуу-Тегерек было начато извлечение золотомедных материалов. Сейчас на предприятии работают 529 человек, 419 из которых — это местные жители.

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