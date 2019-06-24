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Власти Египта ждут возобновления чартеров до конца 2019 года

Экономика

Состоялись переговоры глав Минобороны и МИД России и Египта

Москва, 24 июня 2019, 14:13 — REGNUM  Египет ожидает возобновления авиасообщения из России с курортами Красного моря Шарм-Эль-Шейхом и Хургадой до конца 2019 года. Об этом заявил глава МИД АРЕ Самех Шукри, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По словам Шукри, процедуры по возобновлению чартеров практически завершены. Египет надеется, что российские туристы смогут летать на курорты Красного моря до конца года.

Отметим, 24 июня состоялись переговоры глав Минобороны и МИД двух стран. Россию представляли Сергей Шойгу и Сергей Лавров, Егппет — Самех Сукри и Мохаммед Ахмед Заки.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерством туризма Египта разработаны новые критерии оценки услуг отелей в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристской организации.

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