Москва, , 13:28 — REGNUM

МИД России рассчитывает, что в самое ближайшее время возобновятся как минимум чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

«Возобновились рейсы Москва — Каир — Каир — Москва. Сейчас подходят к завершению работы по двум основным аэропортам, которые обслуживали туристов в более курортных зонах Египта — на Синае, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде на побережье Красного моря. Мы надеемся, что в самое ближайшее время будут достигнуты окончательные договоренности о возобновлении рейсов, по крайней мере, чартерных рейсов, в эти курортные зоны», — заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения над Синаем самолета компании «Когалымавиа» осенью 2015-го.

Госдума ратифицировала договор между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.