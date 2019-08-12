Магадан, Магаданская область, , 11:31 — REGNUM

Владельцы «дальневосточных гектаров» в Магаданской области получают господдержку. Супруги Есиковы, которые строят круглогодичные теплицы под Магаданом, получили на развитие проекта 3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дмитрий и Гюзаль Есиковы из Магадана стали победителями регионального гранта в 3 миллиона рублей. Деньги они вложат в бесплатные гектары — построят круглогодичные теплицы. Одну уже построили, за полтора года планируют сделать ещё пять», — рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, многие получатели дальневосточных бесплатных земель активно осваивают владения: строят магазины, открывают фермы, развивают различные проекты.