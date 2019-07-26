Кангалассы, Якутия, , 04:38 — REGNUM

Житель одного из районов Якутии Николай Аржаков на «дальневосточном гектаре» построил магазин, и на этом амбиционные планы предпринимателя не закончились, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Мегино-Кангаласском улусе республики местный житель получил бесплатный гектар земли, на котором построил и открыл для сельчан продуктовый магазин, приносящий стабильный доход семейному бизнесу и пользующийся спросом.

«Участие в проекте «Дальневосточный гектар» значительно облегчает механизм получения земли, — рассказал Николай Аржаков. — Удачно, что у меня получилось взять участок земли прямо центре посёлка. Довольно быстро возвели магазин, работаем, нам нравится. Планируем с семьёй расширять дело — уже получил на свою дочку ещё один участок в нашем районе. также планируем с супругой и сыном взять землю и в других сёлах».

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в Якутии уже заключено 8,2 тыс. договоров на получение «дальневосточного гектара». Для участников программы реализуется 22 меры господдержки, всего получателям земли в республике оказали помощь на 40 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» действует с 2015 года и даёт возможность на получение бесплатного земельного участка площадью до одного гектара на территории одиннадцати регионов Дальнего Востока.

Популярностью «дальневосточный гектар» пользуется именно у жителей ДФО.