Магадан, Магаданская область, 12 августа 2019, 07:49 — REGNUM
Долг более одного млн рублей за поставку молочной продукции по требованию прокуратуры Магадана пришлось заплатить руководству школы № 29, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Выяснилось, что по факту исполнения муниципального контракта на поставку в школу молочной продукции «Гормолзавод «Магаданский» не получил деньги — руководство учебного заведения не принимало необходимых мер по оплате контракта.
После вмешательства прокуратуры, долг в более чем один млн рублей заплачен полностью.
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Как сообщало ИА REGNUM, Магаданской области не хватает до конца года 217 млн рублей на зарплаты учителям.