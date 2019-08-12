Магадан, Магаданская область, , 07:16 — REGNUM

Магаданской области в 2019 году не хватает 217 млн рублей на зарплаты учителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Магадана ищут деньги на зарплаты учителям: результата нет

Министр образования области Анжела Шурхно пояснила, что муниципальным образованиям перечисляются субвенции на организацию образовательного процесса. Они состоят из двух частей: на зарплату сотрудникам и на материальное обеспечение учебниками, пособиями и так далее. Она признала, что выделенных денег не хватает — всего на данный момент необходимо ещё 217 млн рублей.

Читайте также: Власти Магадана ищут деньги на зарплаты учителям: результата нет

При этом министр заверила, что всё под контролем и федеральные деньги поступят вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, практически с начала лета мэр Магадана Юрий Гришан официально не раз заявлял, что горбюджету не хватает денег на выплаты учителям. Руководство области уверяло, что ситуация не так страшна, как говорит Гришан, но время прошло и теперь выяснилось, что денег нет.