Омсукчан, , 05:11 — REGNUM

Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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И.о главного врача районной больницы Татьяна Роева озвучила, что пока долгов по зарплате нет, но есть проблемы с выплатами семи медработникам единовременных пособий. При этом она отметила, что деньги есть на счету больницы, но сам счёт заблокирован за долги учреждения за коммунальные услуги.

Выход в решении финансовых проблем предложил колымский губернатор Сергей Носов:

«Численность населения Омсукчана уменьшилось в пять раз, а площадь медучреждений почему-то увеличились. Явно на лицо несоответствие, это дополнительные расходы из бюджета. Технологи, организаторы медицины должны над этим задуматься».

Министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов, отметил, что обеспеченность медицинскими кадрами в Омсукчане — 100% средним медперсоналом и на 64% врачами.

Он пояснил, что предполагаемая оптимизация — это не закрытие отделений и сокращение врачей. Чеканов поддержал предложение губернатора по оптимизации помещений больницы, которая позволит значительно сэкономить деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, КСП в Магаданской области выявила нарушения при закупках медицинского оборудования на 46 млн рублей.