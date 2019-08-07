Южно-Сахалинск, , 08:39 — REGNUM

Рыбодобытчики Сахалинской области выловили лишь 10% тихоокеанских лососей от рекомендованного объёма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Агентства по рыболовству, рыбопромышленные компании добыли 8 198 тонн лососей. Из общего объёма — 4 625,17 тонн горбуши, кеты — 2 346,18 тонны, нерки — 1 089 тонн и 136 тонн кижуча.

Больше всего удалось поймать лососей в районе Северных Курил. По прогнозам рыбаков, большого подхода рыбы в этом году не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, промысловики островного региона намерены добыть 80 тыс. тонн лосося, на Камчатке — 320 тыс. тонн.