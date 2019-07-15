Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 10:13 — REGNUM

В происшествии с усыпанным берегом на Нюклинской косе горбушей на Колыме нашли виновных — это браконьерский промысел, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению специалистов МагаданНИРО выброс лосося на берег было не что иное, как избавление от незаконного улова.

«Это выброс от незаконного промысла. Люди видели, как подходили лодки и вываливали рыбу на берег, есть и видеосъемка, где видно кучи, а не рассеянных особей. Рыба на берегу — в основном самцы. Видимо, кто-то лихо «развернулся», и таким образом избавился от рыбы, стал её выбрасывать. Возможно, кого-то спугнули», — прокомментировал «Весьма» заведующий лаборатории лососевых систем МагаданНИРО Игорь Голованов.

Ученый добавил, что предположительно это сеточные браконьеры. Выброшенная отливом горбуша для опасности не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад магаданцы обнаружили побережье, заваленное горбушей. В соцсетях высказывали магаданцы мнение, что это дело рук браконьеров.