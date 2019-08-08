Якутск, , 06:36 — REGNUM

Представители Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии и государственной сельскохозяйственной академии подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке кадрового потенциала для работы в Арктике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы ведомства, ректор сельхозакадемии отметил, что в 2017 году ЯГСХА получил статус базового вуза для подготовки кадров в традиционных отраслях Севера. Он рассказал специалистам министерства об основных направления учебного заведения, пояснив, что ЯГСХА уже давно сотрудничает с некоторыми районами Арктики.

Студенты выезжали для обследования оленьих стад в Анабарский и Оленекский районы. принимали участие в экспедициях и других арктических мероприятиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 1 декабря 2019 года должна появиться новая программа по развитию Арктики. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу арктического министра Александра Козлова, сказав, что за год его работы ничего не сделано, и нет никакой информации о том, как развивается Арктика и Дальний Восток.

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