Матвиенко задала острые вопросы министру Дальнего Востока и Арктики

Москва, , 21:07 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Министерство Дальнего Востока и Арктики не должно превращаться в «совнархоз» (Совет народного хозяйства, который существовал в СССР в 1917—1932 гг. и в 1957—1965 годах). Об этом Матвиенко заявила сегодня, 25 июня, в рамках встречи сенаторов в формате открытого диалога.

По словам Матвиенко, Министерство Дальнего Востока и Арктики не может сделать рывок в развитии региона и все больше походит на «совнархоз», что категорически недопустимо.

Матвиенко пояснила, что данное министерство не должно превращаться в совнархоз, который только «собирает заявки с регионов». Но у ведомства совершенно другая задача — обеспечить рывок в развитии Дальнего Востока, а не заниматься расчетами.

В качестве примера Матвиенко привела министру Александру Козлову соседний Китай, в котором города «растут как грибы» и «поезда на магнитной подушке не ходят, а летают по воздуху». А вот на Дальнем Востоке никакого прорыва не видно, новые города не строятся, мосты не возводятся, современных поездов нет, и все это даже не предполагается.

«Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», — обратилась Матвиенко к министру Козлову.

Спикер Совета Федерации напомнила, как было во времена строительства Байкало-амурской магистрали (БАМ).

«Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались», — напомнила Матвиенко.

Также она поинтересовалась у министра Дальнего Востока и Арктики, что происходит с проектом «Дальневосточный гектар». Матвиенко прямо спросила, был ли это просто пиар-проект или все же серьезный инструмент привлечения людей на Дальний Восток.