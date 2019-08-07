Москва, , 14:21 — REGNUM

Туристов, намеревающихся посетить Египет, предупредили о высоком риске кишечных заболеваний на курортах Красного моря. МИД Германии распространил рекомендации по посещению этой страны, сообщали в Ассоциации туроператоров России.

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Так, с начала 2019 года после поездки в Египет кишечной палочкой заболел 31 немецкий турист. В 2018 году был зарегистрирован 21 такой случай.

По данным МИД Германии, увеличилось число заболеваний, вызываемых бактериями E-Coli. Основные источники заражения — непрожаренный фарш, сырое молоко, плохо вымытые фрукты и овощи, а также лёд из водопроводной воды

По оценкам экспертов, всплеск кишечной инфекции может спровоцировать отток немецких туристов с курортов Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, в отелях Египта планируют поставить на специальный учет всех сотрудников гостиничного сектора. Планируется, что эта мера повысит уровень гостиничного сервиса.

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