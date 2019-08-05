Москва, , 07:54 — REGNUM

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам страны младше 25 лет только на образование и покупку жилья, сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, многие едва достигшие совершеннолетия молодые часто берут кредиты на не самые необходимые вещи, такие как модные гаджеты, дорогие автомобили и заграничный отдых. Такое отношение молодых людей к кредитованию создает повышенный спрос и способствует тому, что банки заманивают их в «кредитное рабство».

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Такая ситуация негативно влияет на государственные интересы в части развития института брака деторождения и инвестиций в будущее, считает депутат. Именно поэтому, отметил он, следует рассмотреть вопрос о применении властями ограничивающих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно расчетам ОНФ, уровень закредитованности в среднем по России вырос до 28%. Год назад данный показатель составлял 23%.

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По итогам первого квартала 2019 года совокупная задолженность жителей РФ по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 г. объём задолженности вырос на 23,3%.

По мнению экономистов, за последние пять лет в России долговая нагрузка граждан выросла в полтора раза. Кредитные обязательства есть на сегодняшний день у 75% экономически активного населения страны.

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