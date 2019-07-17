Москва, , 05:30 — REGNUM

В полтора раза выросла долговая нагрузка граждан России за пять лет, пишет 17 июля газета «Известия».

По данным СРО НАПКА, за пять месяцев этого года объём банковского кредитования жителей РФ достиг 16 трлн руб., годовой рост показателя составил 23%.

Отмечается, что кредитные обязательства есть на сегодняшний день у 75% экономически активного населения страны. При этом у десяти процентов таких людей (их примерно семь миллионов человек) доход ниже, чем 50 тысяч руб. в месяц. В итоге они, выплачивая кредит, отдают больше половины заработанных денег.

Ещё у 2,3 млн человек ежемесячный доход составляет 20 тысяч руб., поэтому после выплаты кредита у них остаётся на руках лишь 11−12 тыс. рублей.

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