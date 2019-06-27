Москва, , 08:08 — REGNUM

В России за год количество клиентов банков, у которых оформлены два и более кредитов, возросло на 1,3%. Почти на столько же увеличилось число заёмщиков с тремя и более кредитными договорами — на 1,28%, а доля банковских клиентов с четырьмя и более кредитными договорами возросла на 0,85%. Об этом свидетельствует данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Так, в мае 2019 года в среднем на одного банковского клиента приходилось 1,74 кредитных договора, когда как год назад было 1,7 кредитных договора.

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости. Как отмечают эксперты, последняя категория граждан находится в зоне риска по выходу в дефолт.

На микрофинансововм рынке сложилась похожая ситуация — 61% клиентов в мае обслуживали два займа, по три займа было у 38,5% заёмщиков. А вот доля тех клиентов финансовых организаций, у которых пять и более активных ссуд, выросла значительнее всего — на 1,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2018 года по апрель 2019 года уровень закредитованности жителей России снизился на 0,56% — с 23,55% до 22,99%.