Москва, , 04:34 — REGNUM

Банк «Возрождение» потребовал банкротства крупного российского производителя лифтов и лифтового оборудования — ПАО «Карачаровский механический завод», который ранее был участником громкого скандала в Нижнем Новгороде, связанного с исключением его из реестра квалифицированных подрядных организаций. Иск пока не принят к производству и дата слушаний не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы от ПАО Банк «Возрождение» 26 июля 2019 года. Сумма претензий неизвестна, дело пока не принято к производству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работающий с 1950 года московский завод являлся участником тендеров на поставку лифтов и оборудования во многих регионах России, но после того, как в мае 2018 года его исключили из реестра квалифицированных подрядчиков в Нижегородской области, проблемы начались и в других субъектах Федерации. Компании в конце 2018 года удалось доказать незаконность действий нижегородского министерства экономического развития и инвестиций. В конце июля 2019 года решение первой инстанции устоялось в кассационной инстанции.

«Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области принять меры по устранению нарушенных прав и законных интересов ПАО «Карачаровский механический завод», г. Москва», — решил суд первой инстанции, а кассация поддержала, указав, что действия ведомства по исключению из реестра были незаконными.

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