Тендеры на миллиард: производитель лифтов против нижегородских властей

Нижний Новгород, , 05:52 — REGNUM Московский производитель лифтов и лифтового оборудования, специализирующийся в том числе на ремонте и техобслуживании, не оставляет попыток вернуться на нижегородский рынок и принять участие в тендерах в рамках госпрограмм. ПАО «Карачаровский механический завод» обратилось с иском к министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области, требуя признать незаконными действия ведомства по исключению год назад ПАО из реестра квалифицированных подрядных организаций и обязать его включить сведения в реестр, открыв доступ к участию в конкурсном отборе. Арбитражный суд Нижегородской области начнёт рассматривать спор 8 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, для участия в отборе подрядчиков для региональных программ замены и ремонта лифтов в многоквартирных домах необходимо, чтобы компания была включена в соответствующий реестр. В январе 2018 года подобный отбор проходил в Нижегородской области, сумма контракта составляла почти 1 млрд рублей. Между тем, ПАО «Карачаровский механический завод» на тот момент было уже исключено из реестра по решению комиссии министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области. Соответствующее решение ведомство приняло в середине декабря 2017 года, основываясь на расторгнутом с ПАО в одностороннем порядке схожем контракте в Челябинской области. Там НКО «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» прекратила отношения с крупной российской компанией в связи с несоблюдением ею сроков выполнения работ. Это стало препоном для участия в тендерах и в других регионах. Например, в январе 2018 года в Башкирии заявку ПАО «Карачаровский механический завод» не допустили до схожего конкурсного отбора. В итоге контракт стоимостью 204 млн рублей получила местная компания «Уфа лифт плюс».

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Завод, созданный в Москве в 1950 году, не оставляет попыток вернуться в реестр, так как исключение из него «означать автоматическое исключение общества из всех реестров квалифицированных подрядных организаций по всем субъектам РФ». В конце января 2018 года он добился признания незаконным решения министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области об исключении из реестра квалифицированных подрядных организаций. Суд обязал ведомство включить сведения обратно.

«По мнению заявителя, основания для вынесения оспариваемого решения у министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области (далее — министерство) отсутствовали, само решение вынесено министерством, основываясь на неверном толковании положений №615. При этом заявитель отмечает, что Фонд капитального строительства Челябинской области расторгнул договоры с обществом уже после включения общества в реестр квалифицированных подрядных организаций — 30.10.2017 года. Отбор проводился 09.02.2017 года и на момент его проведения органом по ведению реестра (министерством) не было установлено расторгнутых договоров в течение трех лет, предшествующих проведению предварительного отбора», — отмечалось в материалах дела.

Истец также уточнил, что челябинскому фонду отказали во включении ПАО в реестр недобросовестных подрядных организаций еще в ноябре 2017 года и добавил, что «правоотношения, связанные с исключением общества из реестра квалифицированных подрядных организаций в одном субъекте Российской Федерации, не распространяются на правоотношения, возникшие применительно к капитальному ремонту в других субъектах Российской Федерации».

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» с доводами заявителя не согласилась, отметив, что «общество не вправе принимать участие в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт».

Суд доводы сторон учёл и иск удовлетворил, но ведомство попыталось обжаловать решение. 19 сентября 2018 года апелляционная инстанция жалобу отклонила и оставила решение в силе.

Одновременно с этим ПАО «Карачаровский механический завод» 4 сентября 2019 года обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к министерству экономического развития и инвестиций области, требуя вернуть его в реестр квалифицированных подрядных организаций. Этот иск суд начнёт рассматривать 8 октября 2018 года.

Напомним, в 2018 году по программе замены лифтового оборудования до конца декабря планируется заменить 983 лифта. Общая сумма финансирования программы — около 2 млрд рублей. А впереди конкурсные отборы на 2019 год.