Москва, , 11:44 — REGNUM

Во Владивостоке с 3 по 8 сентября в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) на набережной бухты Аякс откроется выставка «Улица Дальнего Востока», сообщили в Ростуризме.

На выставке представят экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции 11 регионов Дальнего Востока.

В ВЭФ-2019 впервые примут участие Республика Бурятия и Забайкальский край, которые в 2018 году были включены в состав ДФО.

С 3 по 6 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта для гостей и участников ВЭФ-2019, 7 сентября — для многодетных семей, пенсионеров и ветеранов, 8 сентября — для всех желающих.

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Как сообщалоИА REGNUM, V Восточный экономический форум состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Все регионы Дальнего Востока заявили об участии. Стандартный пакет участника стоит 161 тыс. рублей, пакет «Премиум» — 214 тыс. рублей.

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