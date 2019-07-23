Владивосток, , 06:48 — REGNUM

Министерство природных ресурсов РФ объявило закупку на 33,5 млн рублей на организацию участия ведомства в V Восточном экономическом форуме, который пройдёт в первых числа сентября во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных сайта госзакупок.

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По окончании срока ни одной заявки на исполнение госконтракта за 33 млн рублей не поступило — две мультимедийные выставки Минприроды, предназначенные для участия в ВЭФ, «Добро пожаловать на Дальний Восток» и «Заповедная природа Дальнего Востока» под угрозой срыва.

Некому на данный момент сделать по техзаданию и фотовыставку «Чудеса природы Дальнего Востока».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на ВЭФ Минприроды показало 10 природных чудес Дальнего Востока и «Экопарк».

Другое ведомство, также участник V Восточного экономического форума, Минсельхоз России уже нашёл исполнителя контакта по подготовке экспозиций за 97 млн рублей.