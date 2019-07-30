Анадырь, , 04:30 — REGNUM

Делегация Чукотского автономного округа планирует на V Восточном экономическом форуме подписать более десяти соглашений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным готовится к участию в юбилейном ВЭФ.

«На Восточном экономическом форуме правительство Чукотки намерено подписать более 10 соглашений с инвесторами, корпорациями в области добычи полезных ископаемых, развития энергетики и др.», — сообщили в департаменте финансов, экономики и имущественных отношений региона.

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Запланировано участие в различных темах и проектах. В частности, продолжить развитие программы по обновлению Стратегии развития Арктической зоны, поддержки бизнес-идей, развития Северного морского пути, социально-экономические вопросы и др.

На выставку «Улица Дальнего Востока» округ подготовит экспозицию, которая отразит уникальность и преимущество Чукотки.

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Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Все регионы Дальнего Востока заявили об участии. Стандартный пакет участника стоит 161 тыс. рублей, пакет «Премиум» — 214 тыс.