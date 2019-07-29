Москва, , 17:59 — REGNUM

Доходами ниже установленного в России прожиточного минимума в I квартале 2019 года располагали 20,9 млн человек, или 14,3% населения страны. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Уточняется, что при расчёте ведомством применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума наIквартал 2019 года — 10 753 рублей, а также уточнённая в марте методология оценки доходов населения.

Отметим, что на аналогичный период 2018 года доходами ниже уровня прожиточного минимума располагали 20,4 млн человек, или 13,9% населения России.

Рост показателя в Росстате объясняют «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». Так, отмечается, что прожиточный минимум за год увеличился на 7,2% (в I квартале 2018 года он составлял 10 038 рублей), а потребительские цены за этот период выросли в среднем на 5,2%.

«При росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной», — указывают в Росстате.

В ведомстве также обращают внимание, что первый квартал каждого года «чаще всего является наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума». В связи с этим более точная оценка численности малоимущего населения может быть дана по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов, заключают в Росстате.