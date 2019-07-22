Москва, , 22:28 — REGNUM

Наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об том 22 июля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Кошелек Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Отмечается, что именно эта сумма соответствует модальному (то есть наиболее часто встречающемуся) показателю заработка в России за апрель 2019 года и наиболее объективно отражает уровень доходов населения в стране.

При этом средний по стране показатель заработной платы в апреле составил 47,7 тысячи рублей. Разница между двумя этими цифрам свидетельствует о сохранении неравенства в российском обществе, считают опрошенные изданием эксперты.

Сообщается, что в Минтруде, Минэкономразвития и Минфине воздержались от комментариев относительно этих данных.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.