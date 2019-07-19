Москва, , 10:13 — REGNUM

Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о количестве жителей страны, у которые ежемесячная заработная плата превышает 1 млн рублей. В ведомстве отметили, что за два года этот показатель вырос на 38%.

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Так, по информации Росстата, более 1 млн рублей в России зарабатывают не менее 11 тыс. человек. Однако это самая малочисленная категория работников — всего 0,1% от общего количество трудящихся в стране, сообщает РБК. Их средняя зарплата составляет 2,4 млн рублей.

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В основном такой солидный доход получают работники таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений (5,8 млн рублей в месяц). Среднемесячный доход работников, предоставляющих «прочие» услуги составляет 3,7 млн рублей, производители нефтепродуктов, кокса, химвеществ и лекарств зарабатывают в среднем 2,7 млн рублей ежемесячно.

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат выяснил, что половина работающих граждан Российской Федерации получает заработные платы менее 34,5 тыс. рублей. Однако, по данным того же Росстата, средняя заработная плата в России составляет 47 657 рублей. Всё дело в том, что заработные платы 10% наиболее высокооплачиваемых работников аж в 13 раз превышают заработные платы 10% наименее оплачиваемых.