Москва, , 09:44 — REGNUM

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Ассоциация» (г. Нижний Новгород), сообщается на сайте регулятора.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Решение принято в связи с тем, что на счетах банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, отсутствовали денежные средства в размере 3,8 млрд рублей. При этом эта сумма была указана в отчётности банка.

Выявлены и другие серьёзные нарушения законодательства. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов нижегородский банк «Ассоциация» занимала 170 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит».

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