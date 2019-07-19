Москва, , 19:56 — REGNUM

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Жилкредит». О этом сегодня, 19 июля, сообщается на сайте Центробанка.

В ходе проверок регулятор установил, что «Жилкредит» нарушал законодательство и не соблюдал нормативы регулятора. Была создана реальная угроза интересам вкладчиков и кредиторов.

По результатам проверки было принято решение отозвать лицензию у «Жилкредита». Сейчас в банке назначена временная администрация. По величине активов «Жилкредит» занимал 420-е место среди российских банков.

Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что все вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям, имеют право на получение страхового возмещения. Возмещение не может превышать 1,4 млн рублей в совокупности.

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 2 августа 2019 года.